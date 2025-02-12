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Аварийный дом в переулке Плотничном в центре Нижнего Новгорода изымают для реконструкции

Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Аварийный дом в переулке Плотничном, 14 литера А в Нижнем Новгороде планируется изъять для реконструкции. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим реконструкции в мае 2017 года.

Помимо самого дома планируется изъять земельный участок под ним площадью 318 кв. метров.

Департаменту строительства и капремонта Нижнего Новгорода теперь предстоит определить стоимость изымаемой недвижимости и выплатить компенсации ее владельцам.

Отметим, что дом № 14 литера А является объектом культурного наследия.

Напомним, 766 аварийных домов планируют снести в Нижегородской области до 2027 года.

Справка.

Старинные двухэтажные дома в переулке Плотничном в Нижнем Новгороде включили в границы КРТ в марте 2023 года. При реализации проекта комплексного развития территории малоэтажную застройку было решено оставить в переулке Плотничном в формате «городской дачи».

недвижимость