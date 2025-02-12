В школах Кубани начнут выставлять оценки за поведение

Инициативу о введении оценок в школах за поведение поддержал депутат госдумы от Кубани Дмитрий Гусев. Законопроект уже внесли в парламент, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность дополнить закон об образовании аттестационным отзывом о поведении. Депутаты от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев и Сергей Миронов инициировали такие изменения и получили поддержку коллег из других фракций.
— Это как дневник социального поведения, который поможет ребятам понять — важно быть вежливыми, уметь слушать и работать в команде, — отметил 1-й зампредседателя Комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев.
Власти предполагают, что изменения станут мотивацией учеников быть внимательнее к другим и следовать нормам. В то же время школьные преподаватели будут наставниками для детей, чтобы подготовить их ко взрослой жизни и поддержать в нужный момент.
— Президент подчеркнул, что такая оценка должна иметь реальное значение. Чтобы она действительно помогала в обучении, — отметил депутат.
Напомним, что глава профсоюза перевозчиков Краснодарского края Александр Каначаев обсудил вопрос корректировки требования к детским креслам и установки единого тарифа для междугородних перевозок с Дмитрием Гусевым.