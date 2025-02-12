«Медведь пострашнее тигра» — эксперт о звериной повестке в Приморье

В фауне Приморского края тигр — единственный индикатор, показывающий, что в природной среде происходит что-то не так. При этом на фоне новостей о том, что очередная хищная кошка вышла к людям и утащила собаку со двора, у людей сформировалось негативное отношение к «полосатым», а в головах многих поселился страх не только за домашних животных. Эксперт в области тайги, специалист лесного хозяйства и охотоведения Александр Жабский рассказал о том, почему тигры так часто выходят к населенным пунктам региона и так ли они опасны, как о них привыкли думать, в интересном интервью tg-каналу Шкотовской газеты «Взморье» (18+). Подробности — в материале ИА PrimaMedia.