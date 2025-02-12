«Медведь пострашнее тигра» — эксперт о звериной повестке в Приморье

В фауне Приморского края тигр — единственный индикатор, показывающий, что в природной среде происходит что-то не так. При этом на фоне новостей о том, что очередная хищная кошка вышла к людям и утащила собаку со двора, у людей сформировалось негативное отношение к «полосатым», а в головах многих поселился страх не только за домашних животных. Эксперт в области тайги, специалист лесного хозяйства и охотоведения Александр Жабский рассказал о том, почему тигры так часто выходят к населенным пунктам региона и так ли они опасны, как о них привыкли думать, в интересном интервью tg-каналу Шкотовской газеты «Взморье» (18+). Подробности — в материале ИА PrimaMedia.
По словам специалиста, у тигра есть обособленный охотничий участок или территория, где он ведёт охоту постоянно. Ходит по своему маршруту и довольствуется только тем, что здесь имеется. И если кормовая база с этой территории уйдёт, в данном случае кабан, то тигр будет вынужден «изменить рацион» на косулю, оленя, изюбря. А при недостатке и этого корма он пойдёт к людям, туда, где есть пропитание.
«Задача человека — реагировать разумно. Лучше всего вернуть на территорию тигра его кормовую базу, а это значит — подкармливать кабана, либо прекратить беспокоить его охотой, особенно загонной, которая результативна только для охотника. Тигр не способен в такой шумной среде найти себе пропитание», — отметил Александр Жабский.
Кроме того, эксперт в области тайги подчеркнул, что в зимний период в тайге начинается охотничий сезон на копытных, который длится с начала ноября по середину января. В это время в лесах находится большое количество охотников, которые становятся причиной беспокойства для тигра. Так, по его словам, в Приморье зарегистрировано порядка 80 тыс. охотников. В результате хищник вынужден покидать свою естественную среду обитания, а самое безопасное место для него, где бы он мог пережить это время — ближайшие населенные пункты, где есть собаки и домашний скот.
На территории Приморского и Хабаровского краев зимой 2025 года от лап тигра погибло два человека.
«Мы почему-то очень жёстко среагировали на то, что погибло два человека, кто-то покалечился. Но когда гибнут в автодорожных происшествиях ежегодно около 350 россиян, а калеками остаются около 1000, мы это воспринимаем как обыденность. Почему мы должны бояться тигра? Увидев его след, начинаем паниковать, а след проезжающей машины воспринимаем спокойно… А ведь опасность транспорта в сотни раз выше», — сказал эксперт.
Александр Жабский также рассказал о том, что если большие кошки беспокоят человека в основном в зимний период, связанный с фактором охотничьего сезона, то летом из берлог поднимаются медведи — эти хищники будут пострашнее тигров. По его словам, тигр способен уступить дорогу человеку, но медведь — никогда. Беда неизбежна. Он отметил, что нужно усиливать меры безопасности и профилактическую работу среди населения с целью уведомления, как себя вести при встрече с медведем.
Напомним, февраль в Приморье и соседних регионах начался с новых сообщений об амурских тиграх. Животных замечают вблизи населенных пунктов, а в некоторых случаях уличают в нападениях на собак или домашний скот. При этом далеко не все такие видео соответствуют действительности, объясняют специалисты. И отмечают, что поведению тигров есть научное объяснение, а сложившуюся ситуацию вполне реально разрешить без вреда и для символа Приморья, и для людей. ИА PrimaMedia разобралось в истории «тигриного вопроса» на Дальнем Востоке и поговорило с экспертами о причинах происходящего.