Белорусы могут пожаловаться в Госконтроль на качество питьевой воды

В сообщении говорится, что 12 и 13 февраля 2025 года КГК Могилевской области проводит горячую линию, связанную с вопросами обеспечения населения качественной питьевой водой. Так, в течение двух указанных дней жители названной области могут сообщать информацию про имеющиеся проблемы, недостатки, касающиеся обеспечения питьевой водой надлежащего качества. Кроме того, граждане могут высказать мнение по улучшению качества оказания услуг в данной сфере. Звонки будут приниматься по телефону 191 с 09.00 до 13.00, а также с 14.00 до 18.00.