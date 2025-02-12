Любители выпить на улицах Петербурга выплатили штрафов на 2,8 миллиона за год

Кроме того, 2518 петербуржцев появились в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах — суммарно в казну города с них взыскали около 900 тысяч рублей. Лидерами среди локаций в городе, где были выявлены нетрезвые нарушители, стали Выборгский, Фрунзенский и Пушкинский районы.