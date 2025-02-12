Любители выпить на улицах Петербурга выплатили штрафов на 2,8 миллиона за год

Больше всего нарушителей обнаружили в Выборгском, Калининском и Приморском районах города. Они выплатили штрафов на 2,8 миллиона рублей.
Кроме того, 2518 петербуржцев появились в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах — суммарно в казну города с них взыскали около 900 тысяч рублей. Лидерами среди локаций в городе, где были выявлены нетрезвые нарушители, стали Выборгский, Фрунзенский и Пушкинский районы.
Штрафы взыскивают в принудительном порядке. Если граждане не оплачивают их добровольно, судебные приставы вправе накладывать арест на счета и имущество должников.