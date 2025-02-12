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Рождаемость в Ростовской области выросла в январе 2025 года

В Ростовской области увеличилась рождаемость, за январь на свет появились 2900 малышей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области отметили повышение рождаемости. Об этом в соцсетях сообщает пресс-служба регионального управления ЗАГС.

— За январь 2025 года на Дону зарегистрировали 2900 малышей, это оказалось на 4,6% больше, чем за такой же период годом ранее. Тогда на свет появились 2772 ребенка, — отмечают в специалисты ЗАГС.

Напомним, в декабре прошлого года врио губернатора региона Юрий Слюсарь подписал указ о повышении рождаемости до 2027 года. Тогда же донской глава рассказал, что в рамках проекта «Многодетная семья» в 2025 году будет предусмотрена 50-процентная компенсация стоимости обучения одного из детей. Также планируются выплаты в 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующих детей в молодых семьях.