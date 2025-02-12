Рождаемость в Ростовской области выросла в январе 2025 года

Напомним, в декабре прошлого года врио губернатора региона Юрий Слюсарь подписал указ о повышении рождаемости до 2027 года. Тогда же донской глава рассказал, что в рамках проекта «Многодетная семья» в 2025 году будет предусмотрена 50-процентная компенсация стоимости обучения одного из детей. Также планируются выплаты в 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующих детей в молодых семьях.