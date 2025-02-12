В Зеленоградске показали проект нового дендропарка в Сосновке

На территории дендропарка высадят не менее тысячи видов хвойных и лиственных деревьев и свыше 20 тысяч кустарников. Ассортимент подобрали исходя из климатических условий, устойчивости растений к антропогенному воздействию, а также их биологических особенностей и декоративности.