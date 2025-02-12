В Зеленоградске показали проект нового дендропарка в Сосновке

Власти Зеленоградска показали проект нового дендропарка в Сосновке. Изображения опубликовали на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».
«По проекту в парке появятся смотровая площадка с террасами, оранжерея, административные здания, геопластика, пешеходные мосты, водный объект, площадка массовых мероприятий со сценой, площадки отдыха», — сообщили в администрации.
На территории дендропарка высадят не менее тысячи видов хвойных и лиственных деревьев и свыше 20 тысяч кустарников. Ассортимент подобрали исходя из климатических условий, устойчивости растений к антропогенному воздействию, а также их биологических особенностей и декоративности.
Дендропарк в Сосновке планируют обустроить к 80-летию Калининградской области в 2026 году. Сейчас проект находится на проверке специалистов «Главгосэкспертизы России».
Cоздание зелёной зоны оценили в 800 миллионов рублей. Документацию разработало ООО «Точка» из Ленинградской области. Дендропарк собираются заложить на участке общей площадью 9,5 гектаров, который прилегает к историческому парку в Сосновке. На его обустройство хотели направить деньги от вырубки зелёных насаждений.