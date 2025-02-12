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Казань лидирует в Поволжье по среднему баллу ЕГЭ

Казань лидирует в Приволжском федеральном округе по среднему баллу ЕГЭ. По итогам 2024 этот показатель составил 69,3.

Источник: Комсомольская правда

Набрать сто баллов удалось 159 школьникам. Девять учеников смогли достичь наивысшего результата сразу по двум предметам. Каждый четвертый выпускник получил золотую медаль.

Средний балл по русскому языку в столице Татарстана составил 67,1. По России этот показатель равен 63,88. По математике казанские школьники набрали в среднем 70,5 балла, что выше общероссийского уровня в 62,55 балла.

Напомним, в Татарстане дети участников СВО смогут поступать на бюджет в вузы республики. Для них открыли отдельную квоту.

образование