Казань лидирует в Поволжье по среднему баллу ЕГЭ

Набрать сто баллов удалось 159 школьникам. Девять учеников смогли достичь наивысшего результата сразу по двум предметам. Каждый четвертый выпускник получил золотую медаль.
Средний балл по русскому языку в столице Татарстана составил 67,1. По России этот показатель равен 63,88. По математике казанские школьники набрали в среднем 70,5 балла, что выше общероссийского уровня в 62,55 балла.
Напомним, в Татарстане дети участников СВО смогут поступать на бюджет в вузы республики. Для них открыли отдельную квоту.