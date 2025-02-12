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В Новороссийске 13 февраля проверят локальную систему оповещения

На производственной площадке «Грушовая» в Новороссийске днем 13 февраля запланирована проверка работоспособности локальной системы оповещения.

Работы проведет АО «ТНТ», сообщает пресс-служба города.

Тестирование электромеханических систем специалисты проведут с 14:30 до 15:00. Мероприятие состоится в рамках утвержденного плана основных работ предприятия.

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