В Новороссийске 13 февраля проверят локальную систему оповещения

Работы проведет АО «ТНТ», сообщает пресс-служба города.
Тестирование электромеханических систем специалисты проведут с 14:30 до 15:00. Мероприятие состоится в рамках утвержденного плана основных работ предприятия.
На производственной площадке «Грушовая» в Новороссийске днем 13 февраля запланирована проверка работоспособности локальной системы оповещения.
Работы проведет АО «ТНТ», сообщает пресс-служба города.
Тестирование электромеханических систем специалисты проведут с 14:30 до 15:00. Мероприятие состоится в рамках утвержденного плана основных работ предприятия.