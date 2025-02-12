В Анапе из-за плановых работ света не будет в двух станицах и селе

В станице Анапской отключение затронет улицы Лермонтова, Шевченко, Заречную и Совхозную. В станице Гостагаевской без света останутся улицы Пирогова, Раздольная, Трудящихся, а также переулки Рыбачий, Крепостной и Речной. В селе Витязево энергоснабжение будет ограничено на улицах Полевая, Молодежная, Свободы, Пушкина, Комарова, Степная, Северная, Черноморская и Красноармейская.