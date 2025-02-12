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В Свердловской области раньше времени проснутся клещи

Клещи могут проснуться раньше времени на Среднем Урале.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области раньше времени могут проснуться клещи. При сохранении потепления они вероятны уже в марте. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института экологии растений и животных УрО РАН Алексея Гилева.

— Клещи обычно активны уже в апреле, массово просыпаются, когда температуры устойчиво выше 10 градусов. Но часть особей более холодостойка, они просыпаются и при пяти, и даже если температуры достаточно долго около нуля, — рассказал Алексей Гилев.

Отмечается, что в Магнитогорске уже замечены клещи. Это произошло при тех же условиях. По словам эксперта, клещи не ходят по снегу. Им необходима трава. Для этого подходит даже прошлогодняя и жухлая.

При возврате морозов клещи могут оцепенеть и затаиться. Ситуация может «пульсировать». Если клещи проснутся в марте, то локально они могут проявлять активность в феврале. Например, возле костров, в банях и теплицах.

флора и фауна