В Свердловской области раньше времени проснутся клещи

В Свердловской области раньше времени могут проснуться клещи. При сохранении потепления они вероятны уже в марте. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института экологии растений и животных УрО РАН Алексея Гилева.
— Клещи обычно активны уже в апреле, массово просыпаются, когда температуры устойчиво выше 10 градусов. Но часть особей более холодостойка, они просыпаются и при пяти, и даже если температуры достаточно долго около нуля, — рассказал Алексей Гилев.
Отмечается, что в Магнитогорске уже замечены клещи. Это произошло при тех же условиях. По словам эксперта, клещи не ходят по снегу. Им необходима трава. Для этого подходит даже прошлогодняя и жухлая.
При возврате морозов клещи могут оцепенеть и затаиться. Ситуация может «пульсировать». Если клещи проснутся в марте, то локально они могут проявлять активность в феврале. Например, возле костров, в банях и теплицах.