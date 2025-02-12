Нижегородская область с 1 марта не будет менять систему оплаты за отопление

Нижегородскую область не коснутся изменения в оплате за теплоснабжение. Об этом изданию «Живем в Нижнем» сообщили в пресс-службе регионального правительства.
С 1 марта регионы России не смогут переходить на систему, при которой платежи за отопление зимой разбиваются равномерно на весь год. Пояснения на этот счет дал депутат Госдумы РФ Александр Якубовский: в тех регионах, которые уже перешли на эту форму оплаты ранее или в которых она действует, изменений никаких не произойдет. Именно к ним и относится Нижегородская область. В других субъектах РФ граждане платят только в те месяцы, когда подается тепло.
«Из плюсов (оплаты только в отопительный сезон, — прим. ред.) — прозрачность начисления — всегда можно проверить соответствие показаний прибора учета и цифры в платежке, отсутствие непонятных для многих корректировок, когда теплой зимой платишь увеличенные счета за холодную прошлую зиму. Из минусов, на мой взгляд, самый главный — холодной зимой счета будут ощутимо выше», — отметил Александр Якубовский.
В Нижегородской области, согласно постановлению регионального правительства от 20 августа 2018 года, потребители платят за теплоснабжение равномерно в течение календарного года. Отсюда следует, что изменений в системе оплаты в регионе не будет.
Ранее мы писали, что 12 февраля в домах на нескольких улицах в центре Нижнего Новгорода отключат отопление.