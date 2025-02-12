Нижегородская область с 1 марта не будет менять систему оплаты за отопление

С 1 марта регионы России не смогут переходить на систему, при которой платежи за отопление зимой разбиваются равномерно на весь год. Пояснения на этот счет дал депутат Госдумы РФ Александр Якубовский: в тех регионах, которые уже перешли на эту форму оплаты ранее или в которых она действует, изменений никаких не произойдет. Именно к ним и относится Нижегородская область. В других субъектах РФ граждане платят только в те месяцы, когда подается тепло.