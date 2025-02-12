Минобразования сказало о важном изменении для абитуриентов 2025 года в Беларуси. Подробности озвучил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов. Информация опубликована в официальном телеграм-канале ведомства.
«В приемную комиссию — в удобное время: абитуриенты-2025 смогут предварительно записаться на подачу документов», — говорится в сообщении.
По словам Пищова, электронная очередь для подачи документов абитуриентов в вузы начнет работать с 2025 года.
— Электронная очередь предназначена для создания более комфортных условий для абитуриентов при подаче документов, снижения риска возникновения очередей как в первые, так и последние дни работы приемных комиссий вузов, — уточнил представитель Минобразования.
Он также добавил, что у абитуриентов, как и ранее, будет возможность подавать документы в вузы в порядке живой очереди. Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования обратил внимание на то, что участники Централизованного экзамена и Централизованного тестирования в случае входа в свой личный кабинет на сайте Республиканского института контроля знаний, смогут забронировать дату, а также время посещения приемных комиссий университетов, для подачи документов по электронной очереди.
Тем временем Минобразования завершает разработку концепции образовательного хаба в Беларуси.
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