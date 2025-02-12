Минобразования сказало о важном изменении для абитуриентов 2025 года в Беларуси

Он также добавил, что у абитуриентов, как и ранее, будет возможность подавать документы в вузы в порядке живой очереди. Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования обратил внимание на то, что участники Централизованного экзамена и Централизованного тестирования в случае входа в свой личный кабинет на сайте Республиканского института контроля знаний, смогут забронировать дату, а также время посещения приемных комиссий университетов, для подачи документов по электронной очереди.