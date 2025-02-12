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Минобразования сказало о важном изменении для абитуриентов 2025 года в Беларуси

Минобразования анонсировало введение важного новшества для абитуриентов.

Источник: Комсомольская правда

Минобразования сказало о важном изменении для абитуриентов 2025 года в Беларуси. Подробности озвучил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов. Информация опубликована в официальном телеграм-канале ведомства.

«В приемную комиссию — в удобное время: абитуриенты-2025 смогут предварительно записаться на подачу документов», — говорится в сообщении.

По словам Пищова, электронная очередь для подачи документов абитуриентов в вузы начнет работать с 2025 года.

— Электронная очередь предназначена для создания более комфортных условий для абитуриентов при подаче документов, снижения риска возникновения очередей как в первые, так и последние дни работы приемных комиссий вузов, — уточнил представитель Минобразования.

Он также добавил, что у абитуриентов, как и ранее, будет возможность подавать документы в вузы в порядке живой очереди. Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования обратил внимание на то, что участники Централизованного экзамена и Централизованного тестирования в случае входа в свой личный кабинет на сайте Республиканского института контроля знаний, смогут забронировать дату, а также время посещения приемных комиссий университетов, для подачи документов по электронной очереди.

Тем временем Минобразования завершает разработку концепции образовательного хаба в Беларуси.

Кстати, мы собрали, что произошло после поражения Арины Соболенко от россиянки Александровой на турнире в Дохе: «Целую неделю все еще думала об этом».

А еще белорусы могут пожаловаться в Госконтроль на качество питьевой воды.