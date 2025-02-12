Нелегальную торговлю на Спортивном рынке пресекла прокуратура Владивостока

О сомнительной торговой точке надзорные органы узнали из публикаций в социальных сетях: ассортимент прилавка привлекал внимание не только покупателей, но и местных крыс, благо продукты хранились без специальной упаковки — в свободном доступе для паразитов. Кроме упаковки, инспекторы не обнаружили у продукции маркировки, и хранились морепродукты с нарушением товарного соседства, в антисанитарных условиях.