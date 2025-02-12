Нелегальную торговлю на Спортивном рынке пресекла прокуратура Владивостока

О сомнительной торговой точке надзорные органы узнали из публикаций в социальных сетях: ассортимент прилавка привлекал внимание не только покупателей, но и местных крыс, благо продукты хранились без специальной упаковки — в свободном доступе для паразитов. Кроме упаковки, инспекторы не обнаружили у продукции маркировки, и хранились морепродукты с нарушением товарного соседства, в антисанитарных условиях.
Хозяином самовольно установленной торговой точки оказался мужчина 1973 года рождения, документов на размещение торгового объекта у него не оказалось. А продавщица, работавшая за прилавком, не имела трудового договора с предпринимателем — от узаконивания трудовых отношений он уклонился.
В отношении коммерсанта возбудили административные дела по четырём статьям:
ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов);
ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения);
ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора);
ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка).
Прокуратура контролирует устранение этих нарушений.
Ранее сообщалось, что прокуратура потребовала пояснить за излишне упитанных, наглых и многочисленных крыс во дворе дома на улице Адмирала Горшкова директора управляющей компании «Снеговая Падь». По последним данным надзорного ведомства, организация после вмешательства прокуратуры, наконец, расщедрилась на дератизацию.