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В Ростовской области на 47,6% сократился экспорт зерна

В Ростовской области заявили о сокращении экспорта зерна в январе 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В январе 2025 года объем экспорта зерна и продуктов его переработки из Ростовской области составил более 871 тысячу тонн. Об этом изданию «Город N» сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

По данным надзорного ведомства, в частности, из морских портов региона напрямую отправили свыше 396 тысяч тонн, а с перевалкой в порту Кавказ — 475 тысяч тонн зерна. Основными импортерами оказались Турция, Египет и Марокко.

По подсчетам журналистов, объемы экспорта из донского региона по сравнению с январем 2024 года снизились на 47,6%.

Добавим, ранее из Ростовской области в Абхазию экспортировали 45 тонн кормов и молочных товаров.