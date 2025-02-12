В Ростовской области на 47,6% сократился экспорт зерна

В январе 2025 года объем экспорта зерна и продуктов его переработки из Ростовской области составил более 871 тысячу тонн. Об этом изданию «Город N» сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.
По данным надзорного ведомства, в частности, из морских портов региона напрямую отправили свыше 396 тысяч тонн, а с перевалкой в порту Кавказ — 475 тысяч тонн зерна. Основными импортерами оказались Турция, Египет и Марокко.
По подсчетам журналистов, объемы экспорта из донского региона по сравнению с январем 2024 года снизились на 47,6%.
Добавим, ранее из Ростовской области в Абхазию экспортировали 45 тонн кормов и молочных товаров.