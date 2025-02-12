Школы или деревья: как застройщик и защитники березовой рощи спорили в суде Екатеринбурга

В Октябрьском райсуде Екатеринбурга сегодня пытались решить судьбу березовой рощи в Академическом районе, где связанный с «Атомстройкомплексом» застройщик начал вырубку деревьев. Истцами выступает группа местных жителей, которая пытается отстоять весь лесопарк, а не участок в 16 га, которому мэрия Екатеринбурга гарантировала защиту.
По какому-то совпадению застройщик — СК «Краснолесье» (связан с «Атомстройкомплексом») — начал готовить площадку под застройку в границах улиц Академика Вонсовского — Чкалова — Краснолесья — Мехренцева за сутки до начала заседания суда. Часть деревьев к сегодняшнему утру уже срубили, несмотря на противодействие местных жителей.
Истцы, которых представляет юрист Александр Шумилов, на заседании суда попросили суд ввести обеспечительные меры в виде запрета на проведение работ в березовой роще до окончания новой экспертизы с привлечением специалиста из Миасса. Местные жители полагают, что всей территории лесопарка нужно придать статус особо охраняемой природоохранной территории (ООПТ) из-за наличия на его территории краснокнижных растений. Автор книг по растениям Урала Наталья Лонги нашла в роще 120 краснокнижных растений, в том числе орхидею гнездовку, которая, правда, включена в Красную книгу Москвы. По словам Лонги, ряд редких растений нельзя перенести из лесопарка, поэтому застраивать его нельзя.
Против новой экспертизы выступили представители СК «Краснолесье», правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга и «ДОМ.РФ». Не поддержала это требование и представительница прокуратуры Октябрьского района Екатеринбурга, которая вступила сегодня в процесс после того, как надзорное ведомство со вчера начало проверку информации о вырубке деревьев.
С особым красноречием и против экспертизы, и против обеспечительных мер выступил юрист застройщика. По его словам, истцы пытаются склонить суд к тому, чтобы вмешаться в полномочия органов власти, которые все механизмы прописали.
Один из главных доводов представителя СК «Краснолесье» был в том, что экспертизу в лесопарке уже провели специалисты «Ботанического сада», который подведомственен УрО РАН. Всего же, по его словам, в Свердловской области такие экспертизы кроме УрО РАН уполномочен проводить Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ). Александр Шумилов в ответ парировал, что вуз в устной форме отказался проводить экспертизу.
Отдельный спич представителя застройщика был посвящен бессмысленности статуса ООПТ для березовой рощи, поскольку «через дорогу имеется Юго-Западный лесопарк», обладающий этим статусом. Наличие в роще краснокнижных растений показалось юристу СК «Краснолесье» неубедительным доводом.
«У нас в каждом дворе может появиться краснокнижное растение. Из-за этого каждому двору теперь присваивать статус особо охраняемой природоохранной территории?» — сказал юрист.
Главным же его аргументом в пользу вырубки деревьев стало выполнение социальных обязательств по строительству детских садов и школ. По его словам, девелоперы не раз спрашивали жителей в зонах застройки, что им важнее: деревья или школы. Горожане, со слов юриста, выбирали второе.
Закончил свое выступление представитель СК «Краснолесье» тем, что истцы вмешиваются в работу компании на их земле и компания готова взыскать с местных жителей убытки за простой техники и поврежденный забор.
ЕАН рассказывал, что накануне между местными жителями и строителями в березовой роще возникла потасовка. Один активист рассказал нашему изданию, что людей с бензопилами и в масках заметили мамы, гулявшие здесь с детьми. Примечательно, что никаких ограждений на месте проведения работ нет.
В ходе возникшей потасовки одному горожанину брызнули в лицо газовым баллончиком. Сотрудники полиции увезли некоторых участников столкновений. Представитель застройщика заявил, что у него есть все разрешительные документы на проведение работ. Ночью столкновения продолжились, активисты дежурили там всю ночь. Первое заявление сделал глава города Алексей Орлов. Он подчеркнул, что компания планировала застроить 25 га земли, но в итоге мэрия отстояла 16 га под лесопарк. По словам градоначальника, территорию в роще благоустроят, рядом появятся школа и детсад.
Октябрьский суд Екатеринбурга сегодня не стал запрещать стройку и перенес заседание на 6 марта. Решение об обеспечительных мерах будет принято в течение трех дней.