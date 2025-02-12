Школы или деревья: как застройщик и защитники березовой рощи спорили в суде Екатеринбурга

Истцы, которых представляет юрист Александр Шумилов, на заседании суда попросили суд ввести обеспечительные меры в виде запрета на проведение работ в березовой роще до окончания новой экспертизы с привлечением специалиста из Миасса. Местные жители полагают, что всей территории лесопарка нужно придать статус особо охраняемой природоохранной территории (ООПТ) из-за наличия на его территории краснокнижных растений. Автор книг по растениям Урала Наталья Лонги нашла в роще 120 краснокнижных растений, в том числе орхидею гнездовку, которая, правда, включена в Красную книгу Москвы. По словам Лонги, ряд редких растений нельзя перенести из лесопарка, поэтому застраивать его нельзя.