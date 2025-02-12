В Московском и Курортном районах с 14 февраля ограничат движение

А в Московском районе с 22:00 14 февраля до 08:00 17 февраля, с 17 февраля (22:00) по 18 февраля (08:00), с 22:00 21 февраля до 08:00 24 февраля, с 24 февраля (22:00) по 25 февраля (08:00) из-за прокладки газопровода затруднится движение около дома 13А по Старообрядческой улице.