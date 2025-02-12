Омичам назвали улицы в Советском округе, которые находятся под угрозой подтопления

Для тех, кто нуждается в бесплатном вывозе снега, предусмотрены специальные талоны. Получить их можно по адресу: улица Красный Путь, 107, кабинет 404. Приём проходит с понедельника по четверг с 08:30 до 17:45, а в пятницу — до 16:30. Для получения дополнительной информации можно позвонить по номеру 24−45−65.