Омичам назвали улицы в Советском округе, которые находятся под угрозой подтопления

В округе уже определили около четырех десятков территорий, где существует такая угроза.
Среди уязвимых мест оказались улицы Малиновского, Дружбы, Волкова, Белозёрова и Новосёлов, Забайкальская, Заозёрная, Строителей, Поселковая, проспект Менделеева, а также переулки Башенный и Новосёловский.
Первый заместитель главы администрации Андрей Песцов отметил, что управляющие компании обязаны быстро провести очистку снега на этих участках, особенно около многоквартирных домов. Жителям частного сектора также настоятельно рекомендуется самостоятельно убрать накопившийся снег.
Для тех, кто нуждается в бесплатном вывозе снега, предусмотрены специальные талоны. Получить их можно по адресу: улица Красный Путь, 107, кабинет 404. Приём проходит с понедельника по четверг с 08:30 до 17:45, а в пятницу — до 16:30. Для получения дополнительной информации можно позвонить по номеру 24−45−65.
Также стоит отметить, что всего в городе выявлено 350 мест, подвергающихся риску подтопления, что значительно больше, чем в прошлом году, когда таких участков было 293. Это подчеркивает необходимость своевременного реагирования на сложные погодные условия.