Жителей и гостей Хабаровского края приглашают на зимние походы в горы

В краевом министерстве туризма напомнили, что при загородных путешествиях важно позаботиться об экипировке: надеть теплые и удобные одежду и обувь, взять трекинговые или обычные лыжные палки, а также термос с чаем, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
— В субботу, 15 февраля, известные в Хабаровском крае гонки на собачьих упряжках «Амурская метель» (0+) соберут приверженцев ездового спорта со всего региона. Площадкой для заездов в этом году станет лыжная база «Лидер» в селе Воронежское недалеко от столицы региона. На территории стартового городка будет пункт с горячим питанием и развлекательная программа для детей и взрослых. Также пройдет уже традиционная акция помощи бездомным животным «Собака-обнимака», где каждый может сделать фото с животными и пожертвовать средства на нужды четвероногих друзей, — рассказали в министерстве туризма края.
Провести время в семейном кругу на природе смогут участники экскурсии «Преданья старины глубокой» (0+). Гости мероприятия узнают о традициях предков, об особенностях их быта и уклада жизни. Участников ждут народные забавы, чаепитие с блинами и мастер-классы по изготовлению хлеба на закваске и росписи деревянной игрушки.
Тем, кто любит прогулки на свежем воздухе, подойдет восхождение на вершину Пилахта. На вершине мало деревьев, поэтому оттуда открывается отличный вид на хребет Сихотэ-Алинь. Поход подходит для любого уровня подготовки (16+).
В течение февраля жителей и гостей края приглашают в снегоходные туры (12+). Экскурсии проводятся по живописным Хехцирским равнинам. Есть простые маршруты по накатанной трассе и более сложные и продолжительные выезды.
Те, кто интересуется культурным наследием, могут отправиться на экскурсию «Духовное наследие Геннадия Павлишина в храмах Северного округа» (6+). Участники экскурсии раскроют красоту православной иконы и узнают об истории создания храмов Хабаровска.
Погрузиться в атмосферу четырех стихий можно, отправившись на авторскую экскурсию «Сила стихий» (6+). Программа включает традиционное приветствие гостей с караваем, увлекательный квиз, творческий мастер-класс по росписи деревянных фигурок, катание на лошади и приготовление ароматной еды на костре. Взрослые смогут принять участие в практике очищения звуками бубна. Мероприятие пройдет в живописном глэмпинге «Шале на воде».