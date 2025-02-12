Жителей и гостей Хабаровского края приглашают на зимние походы в горы

— В субботу, 15 февраля, известные в Хабаровском крае гонки на собачьих упряжках «Амурская метель» (0+) соберут приверженцев ездового спорта со всего региона. Площадкой для заездов в этом году станет лыжная база «Лидер» в селе Воронежское недалеко от столицы региона. На территории стартового городка будет пункт с горячим питанием и развлекательная программа для детей и взрослых. Также пройдет уже традиционная акция помощи бездомным животным «Собака-обнимака», где каждый может сделать фото с животными и пожертвовать средства на нужды четвероногих друзей, — рассказали в министерстве туризма края.