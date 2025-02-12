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Власти объяснили затянувшееся строительство дороги к ЖК «Окский берег»

Техническая готовность дороги, которая ведет со стороны арзамасской трассы в ЖК «Окский берег», составляет 99%. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в МКУ «ГУММиД».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Там уточнили, что в настоящее время дорога открыта не целиком. Сроки сдачи объекта пришлось скорректировать из-за необходимости внести изменения в проект в части оборудования дополнительных автобусных остановок, тротуаров, лестницы и пандуса. Что до освещения, то его включат, когда дорогу введут в эксплуатацию.

Напомним, что в октябре 2024 года готовность дороги составляла 75%.

Тогда мэр Юрий Шалабаев написал в своем телеграм-канале, что распорядился дополнительно сделать пока во временном варианте примыкание новой дороги к уже существующей соседней.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде не состоялся аукцион на строительство перехода для школы № 168.

строительство