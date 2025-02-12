Власти объяснили затянувшееся строительство дороги к ЖК «Окский берег»

Там уточнили, что в настоящее время дорога открыта не целиком. Сроки сдачи объекта пришлось скорректировать из-за необходимости внести изменения в проект в части оборудования дополнительных автобусных остановок, тротуаров, лестницы и пандуса. Что до освещения, то его включат, когда дорогу введут в эксплуатацию.