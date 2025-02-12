Мать восьмерых детей из Хабаровского края задолжала по алиментам и сбежала

Жительницу Бикинского района осудили за долг по алиментам. Женщина скрывалась от приставов, но ее нашли и привлекли к уголовной ответственности. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По решению суда женщина обязана выплачивать деньги на содержание восьми детей, находящихся под опекой. Однако долг вырос до четырех миллионов рублей. Судебные приставы пытались взыскать деньги, привлекли должницу к административной ответственности, но это не дало результата.
«Когда открыли уголовное дело, должница сбежала. Ее разыскали в Николаевске. Суд назначил ей год в колонии», — рассказали в ГУФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.
При этом долг перед детьми все равно останется, его придется выплачивать.