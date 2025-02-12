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Мать восьмерых детей из Хабаровского края задолжала по алиментам и сбежала

Женщина отправилась за решётку.

Источник: Комсомольская правда

Жительницу Бикинского района осудили за долг по алиментам. Женщина скрывалась от приставов, но ее нашли и привлекли к уголовной ответственности. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По решению суда женщина обязана выплачивать деньги на содержание восьми детей, находящихся под опекой. Однако долг вырос до четырех миллионов рублей. Судебные приставы пытались взыскать деньги, привлекли должницу к административной ответственности, но это не дало результата.

«Когда открыли уголовное дело, должница сбежала. Ее разыскали в Николаевске. Суд назначил ей год в колонии», — рассказали в ГУФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

При этом долг перед детьми все равно останется, его придется выплачивать.