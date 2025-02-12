В Ростове-на-Дону началось слушание по делу о взрыве на Крымском мосту 2022 года

«В связи с началом СВО у него [ранее] застрял его груз сельскохозяйственного назначения, оборудование, и он смог его доставить по этому пути. И просто знакомые знакомого, грубо говоря, спросили, как он это сделал. Попросили дать телефон таможенных брокеров и так далее, кто занимается растаможкой груза. И все, он просто поделился этой информацией. Непосредственно к грузу, который был спрятан и взорвался, он никакого отношения не имел», — сказал «Газете.Ru» Саяпин.