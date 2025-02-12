Внуки маршалов Чуйкова и Баграмяна посетили Волгоград

В преддверии этой даты делегация участников Фонда памяти полководцев Победы, в состав которой вошли внуки двух прославленных полководцев Николай Чуйков и Иван Баграмян, прибыла в Волгоград по приглашению Фонда «Сталинградская битва» и Волгоградского отделения Российского фонда мира. В интервью с журналистом «Волгоградской правды.ру» они поделились своими впечатлениями о регионе и обсудили важность сохранения исторической памяти.
Николай Владимирович Чуйков рассказал о создании фонда в 2002 году, подчеркнув, что это было сделано в ответ на искажение исторических фактов.
«Я всегда стремился жить своей жизнью, но когда начали врать и искажать историю, я понял, что пришло наше время, — отметил он. — Ветераны Великой Отечественной войны уходят, и мы стали их голосом».
Иван Сергеевич Баграмян добавил, что фонд активно работает по всей России, участвуя в патриотических акциях и мероприятиях.
Внуки маршалов выразили готовность участвовать в важном событии, которое состоится в Волгограде весной, — международном форуме, посвященном защите исторической памяти.
«Я часто бываю в Беларуси, где воевал мой дед, — говорит Иван Баграмян. — Встречаюсь со школьниками и студентами, делюсь историями».
Николай Чуйков и Иван Баграмян также оценили работу Волгоградской области по сохранению исторической памяти.
«Это очень созвучно целям нашего фонда, — подчеркнули они. — Мы видим, что здесь активно работают в этом направлении».
«У меня давние отношения с лицеем имени Ф. Ф. Слипченко, — рассказывает Николай Чуйков. — Мы встречаемся не только здесь, но и у нас. 12 февраля мы собираемся на Мамаевом кургане, в этот приезд также запланирована встреча. Мы выезжаем в школы, когда нас приглашают, чтобы рассказать о наших дедах и их героизме».
На вопрос о связи с Волгоградской областью он отвечает, что это личная связь.
«Я часто приезжаю сюда, у меня здесь много друзей и единомышленников, — говорит внук маршала Чуйкова. — Генетически передается уважение и любовь к городу. Мой дед действительно любил сталинградцев и считал, что все они — герои».
Когда речь заходит о возвращении городу военного имени, Николай Чуйков однозначно поддерживает эту идею.
«Я знаю мнение своего деда и ветеранов, и они все были за это, — утверждает он. — Сталинград известен во всем мире».
«Во Франции есть около 140 наименований, связанных со Сталинградом, — поддерживает Иван Баграмян. — Дед всегда говорил, что мы смогли победить, потому что наш народ был един, и это было ключом к нашей победе».
В рамках своего визита делегация Фонда памяти полководцев Победы встретилась с учащимися лицея № 5, посетила армянскую церковь в Волгограде. 12 февраля внуки маршалов возложили цветы к могиле Василия Ивановича Чуйкова на Мамаевом кургане, почтили память героев.