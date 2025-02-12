Внуки маршалов Чуйкова и Баграмяна посетили Волгоград

«У меня давние отношения с лицеем имени Ф. Ф. Слипченко, — рассказывает Николай Чуйков. — Мы встречаемся не только здесь, но и у нас. 12 февраля мы собираемся на Мамаевом кургане, в этот приезд также запланирована встреча. Мы выезжаем в школы, когда нас приглашают, чтобы рассказать о наших дедах и их героизме».