В Самаре стоки из аварийного коллектора загрязнили реку Яблонька

В Самаре разберутся с загрязнением реки Яблонька, которое возникает из-за попадания стоков из коллектора, на котором «завязаны» системы водоотведения Кировского и Красноглинского районов. Об этом сообщили в минприроды Самарской области.
«Коллектор находится в аварийном состоянии: пропускная способность не справляется с объемом и давлением. Продолжается строительство новой “нитки”: работы идут на двух участках протяженностью 2 км», — рассказали в пресс-службе.
Остальные участки уже введены, запуск весь объем планируется до начала марта 2025 года. Власти планируют предотвратить аварийные ситуации на этом участке коллектора. Ситуацию в зоне выполнения работ контролируют, специалисты берут пробы на разных участках реки.
Виновных в загрязнении реки собираются привлечь к ответственности. Городской департамент ГХиЭ и Росприроднадзор оценивают ущерб, который был причинен окружающей среде при строительстве и аварийной работе коллектора. Рекультивацию затапливаемых участков проведут этой весной и возместят причиненный ущерб.