Ричмонд
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре стоки из аварийного коллектора загрязнили реку Яблонька

В Самаре рекультивируют землю около реки Яблонька, виновных накажут за ее загрязнение.

Источник: минприроды Самарской области

В Самаре разберутся с загрязнением реки Яблонька, которое возникает из-за попадания стоков из коллектора, на котором «завязаны» системы водоотведения Кировского и Красноглинского районов. Об этом сообщили в минприроды Самарской области.

«Коллектор находится в аварийном состоянии: пропускная способность не справляется с объемом и давлением. Продолжается строительство новой “нитки”: работы идут на двух участках протяженностью 2 км», — рассказали в пресс-службе.

Остальные участки уже введены, запуск весь объем планируется до начала марта 2025 года. Власти планируют предотвратить аварийные ситуации на этом участке коллектора. Ситуацию в зоне выполнения работ контролируют, специалисты берут пробы на разных участках реки.

Виновных в загрязнении реки собираются привлечь к ответственности. Городской департамент ГХиЭ и Росприроднадзор оценивают ущерб, который был причинен окружающей среде при строительстве и аварийной работе коллектора. Рекультивацию затапливаемых участков проведут этой весной и возместят причиненный ущерб.

экология