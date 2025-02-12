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Вандалам здесь не место: На мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе установят видеонаблюдение

Установка камер видеонаблюдения позволит в режиме реального времени отслеживать происходящее на мемориале и позволит сохранить военно-историческое наследие нашей страны.

Источник: тг-канал Солдат Победы

На мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе устанавливают камеры видеонаблюдения. Это давно назревшая мера, в которой нуждается это священное место.

С 2016-го года приказом Министра обороны РМ Анатолия Шалару был упразднён Пост номер 1 у Вечного огня, отменён почетный караул и воздание воинских почестей. Обеспечение общественного порядка здесь до недавнего времени осуществлял наряд внутренних войск, также упразднённый решением руководства МВД. Итогом этих действий молдавских властей стали акты вандализма в отношении памятников и надгробий героям Великой Отечественной войны, кража и порча декоративных элементов мемориального комплекса.

Установка камер видеонаблюдения позволит в режиме реального времени отслеживать происходящее на мемориале и позволит сохранить военно-историческое наследие нашей страны.