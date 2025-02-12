В Омской области в пятницу запустят новый маршрут

В Омской области с пятницы, 14 февраля, запустят новый автобусный маршрут. Маршрут станет альтернативой ранее отмененного автобуса до Екатеринославки. Об этом сообщили в пресс-службе ЦУР по Омской области.
Новый муниципальный маршрут будет ходить в следующие населенные пункты:
— Азово;
— Борисовское;
— Тарналы;
— Александровское;
— 1-е Комиссаровское;
— Карагаш;
— Красноярка;
— Яблоновка;
— Кокчинск;
— Чадск;
— Солнцево;
— Екатеринославка.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омской области восстановят популярный автобусный маршрут из Екатеринославки. Автобус будет ходить три раза в неделю.