Ричмонд
-1°
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области в пятницу запустят новый маршрут

Новый маршрут сменит отмененный автобус до Екатеринославки.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области с пятницы, 14 февраля, запустят новый автобусный маршрут. Маршрут станет альтернативой ранее отмененного автобуса до Екатеринославки. Об этом сообщили в пресс-службе ЦУР по Омской области.

Новый муниципальный маршрут будет ходить в следующие населенные пункты:

— Азово;

— Борисовское;

— Тарналы;

— Александровское;

— 1-е Комиссаровское;

— Карагаш;

— Красноярка;

— Яблоновка;

— Кокчинск;

— Чадск;

— Солнцево;

— Екатеринославка.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омской области восстановят популярный автобусный маршрут из Екатеринославки. Автобус будет ходить три раза в неделю.