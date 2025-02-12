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Три школы и четыре детсада полностью закрыли на карантин в Нижегородской области

Детей с признаками респираторных инфекций просят не отводить в коллективы.

Источник: РИА "Новости"

Три школы (в Балахнинском, Краснооктябрьском и Варнавинском округах) и четыре детских садика (в Чкаловском, Вознесенском, Павловском и Воскресенском округах) полностью закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова в ходе пресс-конференции 12 февраля.

Кроме того, частично закрыто 255 классов в 85 школах и 117 групп в 88 дошкольных учреждениях.

«Это в общем — 7%. Для эпидемии гриппа это еще, конечно, маленькая цифра. Но она растет каждый день. Нужно проветривать помещения, дезинфицировать, изолировать заболевших», — добавила Садыкова.

Ранее Роспотребнадзор проверил суши и роллы на наличие кишечной палочки и ряда других бактерий.

образование