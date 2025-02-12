Три школы и четыре детсада полностью закрыли на карантин в Нижегородской области

Три школы (в Балахнинском, Краснооктябрьском и Варнавинском округах) и четыре детских садика (в Чкаловском, Вознесенском, Павловском и Воскресенском округах) полностью закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова в ходе пресс-конференции 12 февраля.