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В Москве после убийства задержана банда грабителей-гастролеров

Банда, грабившая россиян по всей стране, задержана в Москве после совершенного убийства, сообщили в ГСУ СКР по столице.

Источник: Reuters

По версии следствия, трое молодых людей объединились в организованную преступную группу в 2024 году. Они разработали план преступлений, согласно которому один из фигурантов в интернете знакомился с жертвами, приглашал их в арендованные квартиры и спаивал. После этого соучастники грабили граждан.

1 января 2025 года один из них познакомился с жителем Москвы и пригласил его в квартиру на улице Академика Челомея. В ходе распития спиртного фигурант заметил, что мужчина не теряет бдительности, о чем сообщил подельникам. Фигуранты вместе удерживали и душили потерпевшего, а когда он потерял сознание, через его мобильный банк оформили кредиты и похитили личные вещи. Мужчина впоследствии умер на месте происшествия, а фигуранты скрылись.

В отношении молодых людей было заведено уголовное дело по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений). Все они задержаны, им предъявлено обвинение.

Фигуранты признали вину в убийстве и совершении грабежей на территории Екатеринбурга, Ижевска, Перми, Казани, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.