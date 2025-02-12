Вырубка березовой рощи в Екатеринбурге приостановлена на три дня

«Сегодня есть полная уверенность, что рубить сегодня не будут. Поэтому выходить сегодня, я считаю, не нужно, потому что холодно на улице и нужно экономить силы для того, чтобы это сделать, когда это будет действительно нужно для дела», — рассказал Каракоз.