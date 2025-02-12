Вырубка березовой рощи в Екатеринбурге приостановлена на три дня

На три дня приостановлена вырубка деревьев в березовой роще в Екатеринбурге, из-за которой прошли столкновения между горожанами и застройщиком СК «Краснолесье» (входит в «Атомстройкомплекс»). Об этом рассказал лидер активистов, председатель ТОС «Академический» Денис Каракоз.
По его словам, такое решение принято по итогам многосторонних переговоров с участием представителей застройщика. Каракоз добавил, что для местных жителей пока нет смысла сегодня выходить на дежурства к спорной площадке. Однако с 13 по 15 февраля активист призвал горожан к бдительности.
«Сегодня есть полная уверенность, что рубить сегодня не будут. Поэтому выходить сегодня, я считаю, не нужно, потому что холодно на улице и нужно экономить силы для того, чтобы это сделать, когда это будет действительно нужно для дела», — рассказал Каракоз.
Ожидается, что к 15 февраля Октябрьский районный суд Екатеринбурга примет решение об обеспечительных мерах по иску жителей домов, прилегающих к березовой роще, к СК «Краснолесье». Истцы просят признать весь лесопарк особо охраняемой природной территорией из-за наличия здесь краснокнижных растений, до окончания новой экспертизы. Если ее назначат, заявители просят суд установить мораторий на строительство в березовой роще.
ЕАН рассказывал, что накануне между местными жителями и строителями в березовой роще возникла потасовка. Один активист рассказал нашему изданию, что людей с бензопилами и в масках заметили мамы, гулявшие здесь с детьми. Примечательно, что никаких ограждений на месте проведения работ нет.
В ходе возникшей потасовки одному горожанину брызнули в лицо из газового баллончика. Сотрудники полиции увезли некоторых участников столкновений. Представитель застройщика заявил, что у него есть все разрешительные документы на проведение работ. Ночью столкновения продолжились, активисты дежурили там всю ночь.
Первое заявление сделал глава города Алексей Орлов. Он подчеркнул, что компания планировала застроить 25 га земли, но в итоге мэрия отстояла 16 га под лесопарк. По словам градоначальника, территорию в роще благоустроят, рядом появятся школа и детсад.
Октябрьский суд Екатеринбурга сегодня не стал запрещать стройку и перенес заседание на 6 марта. Решение об обеспечительных мерах будет принято в течение трех дней.