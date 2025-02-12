Храм под Воронежем, поврежденный беспилотником, отремонтируют за 12 млн рублей

Инцидент произошел 16 января 2024 года во время объявления опасности атаки БПЛА. Средствами ПВО был сбит украинский беспилотник, фрагменты которого упали на здание храма. В церкви были разбиты стекла, на крыше — дыры от поражающих элементов беспилотника. В двух местах обломки БПЛА задели колокольню. К счастью, обошлось без пострадавших.
Теперь на ремонт пострадавшего здания выделили 12 млн рублей. Об этом сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия.
Церковь Михаила Архангела находится в селе Девица Семилукского района Воронежской области. Объект, ставший культурным наследием федерального значения, был построен в 1830 году в стиле классицизма.