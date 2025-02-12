Под Климовичами машинист экскаватора нашел на поле костные останки человека

В сообщении сказано, что в январе 2020 года в дежурную часть Климовичского РОВД поступила информация о пропавшем жителе одной из деревень района 1937 года рождения. Выяснилось, что поздно вечером мужчина ушел в неизвестном направлении из дома, где проживал вместе с женой, и не вернулся. В тот момент поиски оказались безрезультатными.