Под Климовичами машинист экскаватора нашел на поле костные останки человека. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В сообщении сказано, что в январе 2020 года в дежурную часть Климовичского РОВД поступила информация о пропавшем жителе одной из деревень района 1937 года рождения. Выяснилось, что поздно вечером мужчина ушел в неизвестном направлении из дома, где проживал вместе с женой, и не вернулся. В тот момент поиски оказались безрезультатными.
В ведомстве отметили, что они осложнялись тем, что дом пожилого мужчины стоял на окраине деревни, прилегал к болотистой местности с глубокими оврагами, залитыми водой, которая не замерзала и зимой, густыми зарослями камыша.
«С тех пор, почти пять лет, семья ничего не знала о судьбе пропавшего родственника», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в ноябре 2024 года в момент проведения работ, связанных с очисткой мелиоративного канала одной из деревень Климовичского района, которая находится примерно в трех километрах от деревни, где проживал пропавший, машинист экскаватора нашел костные останки неизвестного человека. Об этом он сообщил в милицию.
Согласно результатам судебной медицинской экспертизы, смерть человека, останки которого были найдены, наступила не менее двух лет назад.
«Правоохранители предположили, что погибшим может быть пожилой сельчанин, пропавший в 2020 году», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы установить личность, была проведена ДНК-экспертиза. Так, биологические образцы 53-летнего сына пропавшего мужчины сравнивали с найденными костными останками. Результаты подтвердили отцовство погибшего к сыну без вести пропавшего жителя.
«Таким образом, стало ясно, что найденные в мелиоративном канале останки принадлежат пропавшему почти пять лет назад местному жителю», — заметили в ведомстве.
В ГКСЭ также добавили, что смерть пожилого мужчины не носит криминального характера.
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