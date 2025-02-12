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В Калининграде завершили капремонт исторического корпуса школы № 12 на Багратиона

Ученики выйдут на занятия 1 сентября 2025 года.

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В Калининграде завершили капремонт исторического корпуса школы № 12 на улице Багратиона. Об этом сообщается на официальной странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Учитывали особенности исторического здания, заменили всё — от инженерных сетей, стен и полов до спортзала. За школой сделали дополнительный вход и площадку. Запланировали отремонтировать и фасад, но уже вторым этапом. Завершаем приёмку помещений и довозим мебель», — говорится в сообщении. С 1 июня дети пойдут в лагерь в школе, а в сентябре — на учёбу.

Всего на работы по реконструкции школы выделяли 115 миллионов рублей. Ещё 16 миллионов направили на закупку оборудования. После окончания ремонта на Багратиона там разместят 7−11 классы. Школьники помладше останутся в корпусе на улице Хмельницкого.

Здание на Багратиона не является памятником архитектуры. Его построили в конце XIX века. До 1945 года там также располагалось учебное заведение.

В 2025 году власти планируют отремонтировать четыре школы. Специалисты приведут в порядок школу № 4 в Калининграде и № 4 в Балтийске, лицей № 7 в Черняховске и образовательное учреждение в посёлке Васильково.

образование