В Калининграде завершили капремонт исторического корпуса школы № 12 на Багратиона

«Учитывали особенности исторического здания, заменили всё — от инженерных сетей, стен и полов до спортзала. За школой сделали дополнительный вход и площадку. Запланировали отремонтировать и фасад, но уже вторым этапом. Завершаем приёмку помещений и довозим мебель», — говорится в сообщении. С 1 июня дети пойдут в лагерь в школе, а в сентябре — на учёбу.