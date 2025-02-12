БЖД: график поездов меняется из-за закрытия моста в центре Минска

Белорусская железная дорога сообщила об изменении графика движения из-за закрытия моста между улицей Московской и проспектом Независимости в Минске. Подробнее сказали в пресс-службе БЖД.
Напомним, что мост между улицей Московской и проспектом Независимости закрылся в Минске 8 февраля практически до конца 2025 года.
И так как путепровод с улицы Московской на площадь Независимости, располагается над железнодорожными путями станции «Минск-Пассажирский», то у Белорусской железной дороги возникла необходимость изменить график пассажирских и грузовых составов.
— График движения поездов корректируется в связи с капитальным ремонтом путепровода, — прокомментировали в БЖД.
Подробную информацию о новом графике поездов следует узнавать в кассах или на сайте БЖД.
И еще ГАИ сообщила, как объезжать закрытый мост в центре Минска.
Тем временем под Дубровно водитель микроавтобуса погиб в жестком ДТП с фурой, уснув за рулем.