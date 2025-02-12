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Частный дом престарелых закрыли на три месяца в Севастополе из-за нарушений

Проверку проводил Роспотребнадзор после смерти одной из постоялиц.

Работу коммерческого дома престарелых приостановили на 90 суток в Севастополе. Проверку проводил Роспотребнадзор после смерти одной из постоялиц от инфекционного заболевания, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на соцсети Ленинского районного горсуда.

В учреждении нашли множество нарушений. Среди них — ненадлежащая обработка постельного белья, отсутствие оборудованных санузлов, некачественная уборка. Постояльцев было больше, чем положено, у них не имелось требуемых медицинских справок и других необходимых документов.

Владелец дома престарелых свою вину признала.