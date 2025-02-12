На сутки отключат водоснабжение в ряде домов Приволжского района

В ряде домов Приволжского района Казани на сутки отключат воду. Причиной стало подключение общежития Казанского аграрного университета к централизованным сетям водоснабжения.
Как сообщили в МУП «Водоканал», подачу воды прекратят с 9:00 13 февраля до 9:00 14 февраля по следующим адресам:
ул. Рауиса Гареева, 62, 76, 78, 78а, 78б, 80, 90 корп.1, 2, 3, 4;
ул. Ферма-2, 2, 2/1, 2/2, 3а, 3б, 10, 39а, 44, 49, 50, 53, 59, 59/1, 59/2, 72, 74, 74а, 74б, 75, 76, 76а, 78, 79, 79а, 79б, 79 корп.1, 2, 3, 4; 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 98, 98а, 98б, 98 В.
Заявки на размещение автоцистерн с водой принимают по телефону: +7 (843)231−62−60.