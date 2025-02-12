Две улицы и переулок в Центральном районе Воронежа останутся без воды

В четверг, 13 февраля, жителям Центрального района Воронежа на шесть часов отключат холодное водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе городского Росводоканала.
Причина отключения — плановые работы на улице Морозова, 12. Специалисты заменят узел с установкой двух задвижек диаметром 100 мм.
Воды не будет с 10:00 до 16:00 по следующим адресам:
ул. Поспеева;
пер. Лесокультурный;
ул. Морозова, 1−27,2−18.
В Росводоканале напомнили, что после отключения водоснабжения вода на некоторое время может изменить свой цвет. По биологическому и химическому составу она не несет никакой угрозы.