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Две улицы и переулок в Центральном районе Воронежа останутся без воды

Ограничения будут действовать 13 февраля с 10:00 до 16:00.

В четверг, 13 февраля, жителям Центрального района Воронежа на шесть часов отключат холодное водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе городского Росводоканала.

Причина отключения — плановые работы на улице Морозова, 12. Специалисты заменят узел с установкой двух задвижек диаметром 100 мм.

Воды не будет с 10:00 до 16:00 по следующим адресам:

ул. Поспеева;

пер. Лесокультурный;

ул. Морозова, 1−27,2−18.

В Росводоканале напомнили, что после отключения водоснабжения вода на некоторое время может изменить свой цвет. По биологическому и химическому составу она не несет никакой угрозы.

ЖКХ