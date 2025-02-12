В параде Победы в Астане примут участие 4,5 тыс. человек

«Он будет проходить в три этапа: первый этап — прохождение пеших парадных расчетов, состоящий из исторической и современной части, второй этап — прохождение механизированных колонн, состоящий также из исторической и современной части, третий этап — пролет авиации. Особенностью этого парада будет то, что у нас будет прохождение военнослужащих в форме военных лет (того времени. — Прим. ред.), а также впервые будут пронесены по площади боевые знамена воинских частей, сформированных на территории Казахстана. Это 23 дивизий, бригад. И также будет пронесена на танке Т-34 копия Знамени Победы, которая хранится у нас в музее», — добавил Виталий Адамович.