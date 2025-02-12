Крым выходит на пик заболеваемости гриппом: динамика и прогнозы

Она подчеркнула, что это официальные цифры, то есть такие, которые показывают, сколько людей обратились за медицинской помощью в связи с недомоганием. В действительности же, по словам Листопад, картина может быть еще серьезнее, поскольку есть те, кто заболел и занимается самолечением. И это может быть очень опасно из-за высокой патогенности вирусов гриппа и опасности осложнений, предупредила врач.