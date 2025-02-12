Массовая блокировка смартфонов: когда заработают новые правила

Следует отметить, что, согласно приказу МЦРИАП, c 24 марта этого года в Казахстане будут введены белый, серый и черный списки регистрации абонентских устройств сотовой связи.
Как узнать, что телефон оказался в черном списке
Как пояснила представитель РГП «Государственная радиочастотная служба» Сауле Темирхан, пользователи смогут заранее проверить статус своего устройства через специальный сервис.
«Если вы приобрели телефон в Казахстане и он оказался в черном списке, то, к сожалению, устройство будет заблокировано. С 24 марта для всех граждан будет доступен сервис предварительной проверки мобильного устройства на предмет его верификации. Прежде чем приобретать устройство, вам необходимо будет ввести IMEI-код этого устройства и проверить статус верификации. Если это устройство не было верицифировано лицом, которое его ввезло, импортером, то это устройство в последующем будет заблокировано. Вы ничего с этим ничего не сможете сделать, поэтому необходимо будет проверить», — пояснила она.
Сауле Темирхан рекомендовала казахстанцам тщательно проверять устройства перед их покупкой, чтобы избежать возможных проблем с регистрацией.
Какие последствия будут для владельцев устройств, попавших в серый или черный список
Как пояснила Сауле Темирхан, все устройства будут проходить верификацию и вноситься в базу данных идентификационных кодов, оператором которой является.
«Государственная радиочастотная служба». Белый список. Если устройство успешно прошло верификацию, оно вносится в белый список. Владельцы таких устройств могут беспрепятственно пользоваться услугами сотовой связи. Серый список. В серый список попадают мобильные телефоны, сведения о которых отсутствуют в системе. В этом случае владельцам предоставляется 30 календарных дней на верификацию. Если за этот срок устройство будет зарегистрировано, оно перейдёт в белый список. Черный список. В этот список включаются устройства, которые: Не были зарегистрированы производителями в базе данных GSMA; Числятся в базе GSMA как украденные или заблокированные; Являются поддельными. Не соответствуют заявленным производителем модели и бренду. Ограничения Устройства из черного списка не смогут получать услуги сотовой связи в Казахстане; Устройства из серого списка имеют временный доступ к сети в течение 30 дней. «Если устройство попало в черный список по причине несвоевременной верификации (например, было привезено из-за границы), владелец все же сможет ввести необходимые данные и верифицировать его. После успешного подтверждения устройство будет перенесено в белый список и доступ к сотовой связи восстановится», — пояснила Темирхан.