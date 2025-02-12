Массовая блокировка смартфонов: когда заработают новые правила

«Государственная радиочастотная служба». Белый список. Если устройство успешно прошло верификацию, оно вносится в белый список. Владельцы таких устройств могут беспрепятственно пользоваться услугами сотовой связи. Серый список. В серый список попадают мобильные телефоны, сведения о которых отсутствуют в системе. В этом случае владельцам предоставляется 30 календарных дней на верификацию. Если за этот срок устройство будет зарегистрировано, оно перейдёт в белый список. Черный список. В этот список включаются устройства, которые: Не были зарегистрированы производителями в базе данных GSMA; Числятся в базе GSMA как украденные или заблокированные; Являются поддельными. Не соответствуют заявленным производителем модели и бренду. Ограничения Устройства из черного списка не смогут получать услуги сотовой связи в Казахстане; Устройства из серого списка имеют временный доступ к сети в течение 30 дней. «Если устройство попало в черный список по причине несвоевременной верификации (например, было привезено из-за границы), владелец все же сможет ввести необходимые данные и верифицировать его. После успешного подтверждения устройство будет перенесено в белый список и доступ к сотовой связи восстановится», — пояснила Темирхан.