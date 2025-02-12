Эпидемия гриппа начинается в Нижегородской области

— H1N1 относится к высокопатогенным вирусам и может вызывать достаточно тяжелые формы течения болезни, которые нередко требуют госпитализации, поэтому рекомендую не тянуть с обращением за медицинской помощью, если вы чувствуете, что симптоматика нарастает или лечение не помогает, — советует Наталья Садыкова.