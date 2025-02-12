Эпидемия гриппа начинается в Нижегородской области

В Нижегородской области продолжается рост заболеваемости респираторными инфекциями. По итогам прошлой недели за медицинской помощью обратились порядка 19 тысяч человек, рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре 12 февраля.
— Пороги заболеваемости пока не превышены, но учитывая скорость распространения заболеваемости среди детей в возрасте от 7 до 14 лет, можно говорить о том, что эпидемия начинается, — рассказала Наталь Садыкова.
Согласно лабораторным исследованиям, причиной болезни у 57% пациентов стал грипп, особенно вирусы H1N1 и вирус гриппа В — именно эти штаммы вошли в вакцину, которой прививали россиян в этом сезоне.
— H1N1 относится к высокопатогенным вирусам и может вызывать достаточно тяжелые формы течения болезни, которые нередко требуют госпитализации, поэтому рекомендую не тянуть с обращением за медицинской помощью, если вы чувствуете, что симптоматика нарастает или лечение не помогает, — советует Наталья Садыкова.
А вот COVID-19, наоборот, демонстрирует снижение. Если еще в декабре в Нижегородской области еженедельно регистрировалось порядка 500 заболевших, то сейчас — 150−190. В регионе по-прежнему циркулирует штамм «омикрон», и специалисты не ожидают значительного роста заболеваемости, если не произойдет мутации возбудителя.