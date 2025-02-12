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Посетители эвакуировались из бизнес-центра в Иркутске из-за дыма

Оказалось на кухне ресторана подгорела еда.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске десятки людей эвакуировались из бизнес-центра из-за дыма. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, в здании сработала пожарная сигнализация и работники сами покинули помещение.

— На кухне ресторана подгорела пища. На место выезжали пожарные, они оценили обстановку, — поделились в ведомстве.

К моменту прибытия пожарного расчета дыма уже не было. С проблемой справились работники ресторана.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что инвалиду из Саянска помогли получить льготные лекарства.