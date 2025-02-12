Антиоксидант из водорослей защищает клетки печени от воздействия алкоголя

Бабурина и ее коллеги проверили, можно ли предотвратить это при помощи астаксантина, для чего ученые на протяжении двух месяцев наблюдали за тем, как прием данного антиоксиданта влиял на состояние митохондрий в печени крыс с алкогольной зависимостью. Эти опыты показали, что вещество из водорослей нормализовало работу митохондрий и снижало частоту появления в них опасных пор, чье возникновение часто приводит к разрушению этих органелл.