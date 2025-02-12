Краснодарцы отстояли свои гаражи после 5 лет судов с мэрией

Сначала суды отказывали владельцам гаражей, но в 2023 году кассационная инстанция выявила при рассмотрении дела нарушения и велела пересмотреть его. На втором круге Советский суд Краснодара удовлетворил иск граждан и отменил решение мэрии. Он указал, что власти перед принятием решения о демонтаже гаражей не сделали все необходимые запросы о формировании и использовании земельного участка под ГСК, не собрали всю архивную информацию.