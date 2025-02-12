Краснодарцы отстояли свои гаражи после 5 лет судов с мэрией

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (4КСОЮ) отменил решение администрации Краснодара о сносе 87 гаражей на улице Таманской. Конфликт возник в 2020 году, когда городские чиновники решили убрать гаражно-строительный кооператив № 1А (ГСК), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку судебной инстанции, передает ИА KrasnodarMedia.
Администрация города посчитала, что гаражи напротив дома № 180 установили самовольно. ГСК и его участники обжаловали это решение, представив на рассмотрение все имеющиеся у них документы. Согласно бумагам, землю для этих целей выделил в 1984 году краснодарский горисполком.
Сначала суды отказывали владельцам гаражей, но в 2023 году кассационная инстанция выявила при рассмотрении дела нарушения и велела пересмотреть его. На втором круге Советский суд Краснодара удовлетворил иск граждан и отменил решение мэрии. Он указал, что власти перед принятием решения о демонтаже гаражей не сделали все необходимые запросы о формировании и использовании земельного участка под ГСК, не собрали всю архивную информацию.
Рассмотрев в 2024 году жалобу чиновников, Краснодарский краевой суд снова отказал владельцам гаражей по причине того, что в администрации отсутствуют сведения о выполнении ГСК требований горисполкома об оформлении земельного участка, а также о правоустанавливающих документах на эти земли. Владельцы, полагая, что власти краевого центра уклоняются от исполнения гаражной амнистии, снова обратились в кассационный суд.
Рассмотрев дело повторно, 4КСОЮ принял сторону владельцев автомобильных боксов, отменив «отказное» определение крайсуда. Мотивированное решение кассация пока не опубликовала, но в карточке дела указано, что мэрия и крайсуд неправильно применили закон.