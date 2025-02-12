В Новосибирске концентрация пыли в воздухе превысила ПДК

В Новосибирске зафиксировали повышение ПДК (предельно допустимая концентрация) загрязняющего вещества в воздухе. Информация об этом появилась на сайте «Западно-Сибирское УГМС».
По данным Гидрометцентра, в Заельцовском районе 11 и 12 февраля концентрация пыли в воздухе превысила ПДК на единицу. При этом завтра, 13 февраля, синоптики ожидают пониженный уровень загрязнения.
— Метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе города, — сообщается на сайте «Западно-Сибирское УГМС».
Для справки:
Превышение ПДК пыли может вызвать заболевание органов дыхания, кожи и слизистой оболочки.
Глеб ИВАНОВСКИЙ.