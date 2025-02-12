В Соцфонде по Башкирии рассказали, кто может выйти на пенсию досрочно.

Еще один пример. Если у женщины трое детей, то она может выйти на пенсию на три года раньше пенсионного возраста. Если у женщины четверо детей — на четыре года раньше пенсионного возраста. При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным мамам необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа. При многодетности в стаж будет засчитан период ухода за детьми, но не более шести лет в общей сложности. Также будет копиться индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК): 1,8 коэффициента — за год ухода за первым ребенком (2,7 за 1,5 года); 3,6 коэффициента — за год ухода за вторым ребенком (5,4 за 1,5 года); 5,4 коэффициента — за год ухода за третьим и четвертым ребенком (8,1 за 1,5 года).