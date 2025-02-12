В Соцфонде по Башкирии рассказали, кто может выйти на пенсию досрочно.

В отделении Социального фонда России по Башкирии рассказали «Башинформу», кто вправе выйти на пенсию досрочно.
Как отметили в пресс-службе отделения СФР по региону, на досрочное назначение пенсии имеет право целый список категорий. Среди них — люди со стажем в тяжелых, опасных и вредных условиях труда. За них работодатели уплачивают дополнительные страховые взносы на пенсию по специальным тарифам.
В качестве наглядного примера в Социальном фонде предложили рассмотреть выход на досрочную пенсию одного из родителей ребенка с инвалидностью. Такое право появляется при условии воспитания этого ребенка до восьмилетнего возраста.
«Период ухода за ребенком с инвалидностью засчитывается в стаж одному из родителей — за один календарный год будет установлено 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), — пояснили в ОСФР по Башкирии. — Условия назначения: маме назначается в возрасте 50 лет, при стаже 15 лет и ИПК не менее 30 или же папе — в 55 лет, при стаже 20 лет и ИПК не менее 30».
Еще один пример. Если у женщины трое детей, то она может выйти на пенсию на три года раньше пенсионного возраста. Если у женщины четверо детей — на четыре года раньше пенсионного возраста. При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным мамам необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа. При многодетности в стаж будет засчитан период ухода за детьми, но не более шести лет в общей сложности. Также будет копиться индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК): 1,8 коэффициента — за год ухода за первым ребенком (2,7 за 1,5 года); 3,6 коэффициента — за год ухода за вторым ребенком (5,4 за 1,5 года); 5,4 коэффициента — за год ухода за третьим и четвертым ребенком (8,1 за 1,5 года).
За назначением пенсии рекомендуем обращаться в отделение Социального фонда заблаговременно — за 2 года до наступления права на досрочный выход на пенсию. Наши специалисты проведут предварительную оценку пенсионных прав — в случае необходимости направят запросы в архивы, организации и государственные органы.
Еще одно основание для досрочного выхода на пенсию — наличие большого стажа. Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Для предпенсионеров также сохраняется возможность выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше пенсионного возраста, добавили в ОСФР по региону.
Как ранее сообщал Башинформ, в феврале 2025 года депутаты Госдумы единогласно приняли закон об индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам на уровень фактической инфляции. Проиндексировать пенсии военным ранее поручил президент РФ Владимир Путин. Повышение коснётся пенсий порядка 3 млн человек. Индексация будет проведена с 1 января 2025 года. Ранее военные пенсии были проиндексированы на 5,1%. В соответствии с поручением главы государства дополнительная индексация будет произведена на 4,4%.