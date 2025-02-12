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Какая погода ждет казахстанцев в ближайшие три дня

Усиление ветра и туман прогнозируют синоптики.

Сейчас в Ричмонде: 3 м/с 100% 762 мм рт. ст. +2°
Источник: Baigenews

В РГП «Казгидромет» представили прогноз погоды в Астане на ближайшие три дня, с 13 по 15 февраля включительно, передаёт BaigeNews.kz.

На большей части страны сохранится неустойчивая погода. Погоду в северных регионах республики будет формировать ложбина Северного циклона, южные регионы будут под воздействием южного циклона.

«Ожидается снег, метель, 14 февраля в Кызылординской, 14—15 февраля в Туркестанской, 15 февраля в Жамбылской, Алматинской областях, области Жетысу — сильный снег. В дневные часы на юге и юго-востоке страны прогнозируются смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя, с гололедными явлениями», — говорится в сообщении.

Кроме того, по всей республике ожидаются усиление ветра и туман, что может ухудшить видимость на дорогах.

К слову, температурный фон останется стабильным, резких изменений не прогнозируется.