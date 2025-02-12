Какая погода ждет казахстанцев в ближайшие три дня

В РГП «Казгидромет» представили прогноз погоды в Астане на ближайшие три дня, с 13 по 15 февраля включительно, передаёт BaigeNews.kz.
На большей части страны сохранится неустойчивая погода. Погоду в северных регионах республики будет формировать ложбина Северного циклона, южные регионы будут под воздействием южного циклона.
«Ожидается снег, метель, 14 февраля в Кызылординской,
Кроме того, по всей республике ожидаются усиление ветра и туман, что может ухудшить видимость на дорогах.
К слову, температурный фон останется стабильным, резких изменений не прогнозируется.