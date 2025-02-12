Какая погода ждет казахстанцев в ближайшие три дня

«Ожидается снег, метель, 14 февраля в Кызылординской, 14—15 февраля в Туркестанской, 15 февраля в Жамбылской, Алматинской областях, области Жетысу — сильный снег. В дневные часы на юге и юго-востоке страны прогнозируются смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя, с гололедными явлениями», — говорится в сообщении.