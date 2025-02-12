В чем польза чайного гриба для организма, как его выращивать и употреблять: подробная инструкция

Если вы не хотите самостоятельно растить чайный гриб, купите готовый на любом маркетплейсе. Далее нужно поместить его в теплый подслащенный чай в соотношении: на 1 литр воды 2 чайные ложки заварки и около половины стакана сахара. Через 7−10 дней в зависимости от температуры в помещении у вас сформируется кисло-сладкая газированная жидкость — ее можно слить и пить в качестве полезного напитка. Гриб (колонию) не выбрасывайте: он продолжит жить и размножаться, если вы будете правильно за ним ухаживать.