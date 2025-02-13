Кроссворд на 13 февраля 2025

3. В период Холодной войны американские «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа» предоставляли альтернативные новости и поддерживали оппозицию в странах советского блока. Сегодня эти функции выполняет «Радио Свободная Азия» в отношении стран Азии с ограниченной свободой слова, таких как КНР, Вьетнам, Лаос и КНДР.



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