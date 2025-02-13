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Кроссворд на 13 февраля 2025

Генеральная конференция ЮНЕСКО провозгласила 13 февраля Всемирным днем радио. Погрузитесь в мир радиоволн и вспомните, как развивались технологии и менялись форматы вещания. Проверьте свои знания с помощью нашего кроссворда.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Интересные факты о радио:

1. Создатели фильма консультировались с диджеями радиостанции «Максимум» Геннадием Бачинским и Сергеем Стиллавиным. Они оказывали техническую поддержку, помогая актерам овладеть навыками работы с радиотехническим оборудованием.

2. В 1909 году Чарльз Геррольд основал экспериментальную радиостанцию в Сан-Хосе, штат Калифорния, разместив передающее оборудование и антенну на крыше своего радиоинженерного колледжа. Изначально трансляции ограничивались передачей сигналов в коде Морзе. С 1912 года станция начала осуществлять еженедельное вещание фонографических записей.

3. В период Холодной войны американские «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа» предоставляли альтернативные новости и поддерживали оппозицию в странах советского блока. Сегодня эти функции выполняет «Радио Свободная Азия» в отношении стран Азии с ограниченной свободой слова, таких как КНР, Вьетнам, Лаос и КНДР.

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Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.