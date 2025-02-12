МАРТ сказал, что белорусы жалуются на проблемы со связью при безналичной оплате

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали о жалобах белорусов из-за проблем со связью при безналичной оплате, пишет БелТА.
Так, МАРТ был проведен опрос потребителей из-за проблем, которые возникают при безналичной оплате товаров и услуг, заказах в интернет-магазинах.
Больше всего на проблемы со связью при безналичных операциях (свыше 80%) жалуются жители Гомельщины и Минщины. Также около 25% обратившихся белорусов пожаловались на проблемы связи в сельской местности, когда приходится оплачивать товары банковской картой в магазинах и автолавках. Еще 65% заявивших сказали, что сталкиваются с проблемами связи при оформлении заказа, оплаты товаров в интернет-магазинах, оплаты услуг онлайн.
Например, в деревне Великий Боков в Гомельской области нельзя рассчитаться платежной картой из-за того, что в населенном пункте нет зоны покрытия сотовой мобильной связи. А в садовом товариществе «Квант» в Брестском районе в 2024-м начались перебои со связью и при голосовых вызовах, и при передаче данных, в итоге возникают трудности при оформлении заказов, оплаты товаров и услуг онлайн.
МАРТ направил сводную информацию о ситуации в Министерство связи и информатизации для того, чтобы были приняты необходимые управленческие решения и меры реагирования.
Тем временем в Беларуси один из мобильных операторов объявил о повышении тарифов.
В свою очередь БЖД сказала, что график поездов меняется из-за закрытия моста в центре Минска.