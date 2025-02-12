МАРТ сказал, что белорусы жалуются на проблемы со связью при безналичной оплате

Например, в деревне Великий Боков в Гомельской области нельзя рассчитаться платежной картой из-за того, что в населенном пункте нет зоны покрытия сотовой мобильной связи. А в садовом товариществе «Квант» в Брестском районе в 2024-м начались перебои со связью и при голосовых вызовах, и при передаче данных, в итоге возникают трудности при оформлении заказов, оплаты товаров и услуг онлайн.