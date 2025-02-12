Шахноза Мирзиёева получила степень магистра Герценовского университета

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В новом кампусе филиала Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в Ташкенте торжественно вручили первые дипломы об окончании магистратуры. В числе 40 выпускников — Шахноза Мирзиёева, кандидат педагогических наук, обладательница магистерских степеней в области права и мировой экономики, сообщает пресс-служба РГПУ.
«Человеческий капитал и образование с самого начала оказались в фокусе реформ Президента Шавката Мирзиёева. Их развитие — это обязательное условие для устойчивого прогресса Узбекистана. Уверена, что филиал РГПУ им. Герцена в Ташкенте, который мы вместе открыли в 2020 году, будет продолжать вносить свой вклад в самое важное дело: образование людей нашей страны», — подчеркнула она, выступая от лица выпускников.
Магистры прошли обучение по направлению «Психолого-педагогическое образование», в рамках которого реализовано две образовательные программы: 25 студентов обучались по профилю «Психологическое сопровождение становления личности в образовании» и 15 по профилю «Социально-педагогическое сопровождение семьи и ребенка».
«Вы все в полной мере профессионалы, которые получили образование в среде одного из ведущих высших учебных заведений Российской Федерации — Герценовского университета. Филиал РГПУ в Ташкенте — один из самых эффективных, качественных и квалифицированных филиалов российских вузов, работающих на территории Узбекистана», — подчеркнул референт Управления Администрации Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Алексей Власов.
Сфера образования Узбекистана пополнилась компетентными специалистами, готовыми развивать педагогическую науку, внедрять современные методы работы в образовательных учреждениях, добавили в пресс-службе РГПУ.