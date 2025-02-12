Шахноза Мирзиёева получила степень магистра Герценовского университета

«Человеческий капитал и образование с самого начала оказались в фокусе реформ Президента Шавката Мирзиёева. Их развитие — это обязательное условие для устойчивого прогресса Узбекистана. Уверена, что филиал РГПУ им. Герцена в Ташкенте, который мы вместе открыли в 2020 году, будет продолжать вносить свой вклад в самое важное дело: образование людей нашей страны», — подчеркнула она, выступая от лица выпускников.